Έφυγε από την ζωή ο θρύλος του βουλγαρικού μπάσκετ, Ατάνας Γκολομέεβ

Ο Γκολόμεεβ ήταν από τους καλυτέρους παίκτες που έχει βγάλει η Βουλγαρία, ενώ πραγματοποίησε και προπονητική καριέρα. Συμμετείχε με την Εθνική του ομάδα πέντε φορές στο Eurobasket (1969, 1971, 1973, 1975, 1977).

Ξεκίνησε την καριέρα του από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (1965-68), ενώ φόρεσε και τις φανέλες των Ακαντέμικ (1969-74), Λέφσκι (1974-81, 1983-84) και Αντάνα (1981-83). Έπειτα ασχολήθηκε με το άθλημα ως προπονητής αναλαμβάνοντας την Λέφσκι Σόφιας τη σεζόν 1985-86.

Το 2019 εντάχθηκε στο Hall of Fame της FIBA.

A legend of the game, a Hall of Famer, a role model. ❤️‍🩹



Bulgarian basketball legend Atanas Golomeev has passed away at the age of 76.



⭐️ All-Star Five: #EuroBasket 1971, 1973, 1975, 1977 pic.twitter.com/Mku7kyR4Zp