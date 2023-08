Οι παίκτες του Κερ σκορπίζουν τρόμο και θέαμα (vid)

Μπορεί ο Στιβ Κερ προ ημερών να δήλωσε ότι η Ισπανία είναι το πρώτο και το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Μουντομπάσκετ, αλλά τα μέχρι τώρα δείγματα γραφής της Team USA είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά.

Η Αμερική διέσυρε την Εθνική Σλοβενίας, στο τουρνουά για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ισπανικής ομοσπονδίας μπάσκετ, η οποία αγωνίστηκε χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς και οι παίκτες του Στιβ Κερ χάρισαν μερικές απίστευτες στιγμές θεάματος που κάνουν το γύρω του διαδικτύου.

Jalen Brunson throws it off the backboard for Anthony Edwards 😳#FIBAWC #WinForAll pic.twitter.com/IBMlCNcv70