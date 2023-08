Πέρασαν στο πάνθεον του NBA οι θρυλικοί Γκασόλ, Πάρκερ, Πόποβιτς, Ουέιντ και Νοβίτσκι (vid)

Οι θρυλικές μορφές του μπάσκετ, Γκρεγκ Πόποβιτς, Πάου Γκασόλ, Τόνι Πάρκερ, Ντουέιν Ουέιντ, Ντιρκ Νοβίτσκι και τα υπόλοιπα μέλη της τάξης του 2023, πέρασαν στο πάνθεον του NBA, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και έντονων αναμνήσεων.

Ο εμβληματικός προπονητής των Σαν Αντόνιο Σπερς, Γκρεγκ Πόποβιτς εντάχθηκε στο Hall of Fame από τέσσερις παίκτες με τους οποίους μεγαλούργησε, τους Μάνου Τζινόμπιλι, Τιμ Ντάνκαν, Τόνι Πάρκερ και Ντέιβιντ Ρόμπινσον.

Ο Τόνι Πάρκερ με την σειρά του παρουσιάστηκε από τους Τζινόμπιλι-Ντάνκαν, με τους οποίους πανηγύρισε τέσσερα πρωταθλήματα, ενώ ο θρυλικός Πάου Γκασόλ εντάχθηκε στο Hall of Fame από τον Τόνι Κούκοτς.

Ιδιαίτερη στιγμή για τον Ντουέιν Ουέιντ, ο οποίος παρουσιάστηκε από τον σπουδαίο Άλεν Άιβερσον, την ώρα που ο προπονητής των Ντάλας Μάβερικς, Τζέισον Κιντ, μαζί με τον Στιβ Νας παρουσίασαν τον θρύλο των Τεξανών, Ντιρκ Νοβίτσκι.

Σε ό,τι αφορά την Μπέκι Χάμον, η σπουδαία κόουτς και θρύλος του WNBA παρουσιάστηκε από τις θρυλικές Σέριλ Σουπς και Τερίσα Γουίδερσπουν.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο Πάου Γκασόλ στην διάρκεια της ομιλίας του, αναφέρθηκε στον αείμνηστο Κόμπε Μπράιαντ, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στους Λέικερς και είχαν αδερφική σχέση, ενώ από την αναφορά του δεν θα μπορούσε να λείπει και ο αδερφός του Μαρκ Γκασόλ.

Teammates. Friends. Brothers.



Pau Gasol and Kobe Bryant. @Hoophall inductees.



📺: The #23HoopClass Enshrinement is live on NBA TV pic.twitter.com/lGWKjKwBYS