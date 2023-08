Ανατροπή με Χάρντεν: Οι Σίξερς αρνούνται να τον δώσουν με ανταλλαγή!

Όπως αναφέρει ο Έντριαν Βοϊναρόφσκι, οι ιθύνοντες των Σίξερς ενημέρωσαν τον Χάρντεν ότι παύουν κάθε συζήτηση για την ανταλλαγή του, επιθυμώντας να βρεθεί στο training camp για τη νέα σεζόν.

Ο «μούσιας» είχε συμφωνήσει με τους Σίξερς να ξεκινήσουν επαφές για την ανταλλαγή του στους Κλίπερς, όμως υπήρξε ανατροπή δεδομένων, καθώς οι 76ερς θεωρούν ότι έχουν φτιάξει ομάδα πρωταθλητισμού και ο Χάρντεν αποτελεί βασικό γρανάζι της ομάδας.

Έτσι, εξέφρασαν στον Χάρντεν την πρόθεση να μην υπάρξει ανταλλαγή αλλά αντιθέτως να βρεθεί μια λύση και να συνεχίσουν οι δύο πλευρές την συνεργασία του με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Από την πλευρά του ο Χάρντεν ήταν κατηγορηματικός για την ανταλλαγή του, εκφράζοντας την επιθυμία να μετακομίσει στους Κλίπερς και πλέον έχει δημιουργηθεί μια άβολη κατάσταση στους Σίξερς ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν...

ESPN Sources: The 76ers have ended trade talks on guard James Harden and plan to bring him back to training camp for start of the season. The Sixers had periodic offseason conversations with the Clippers — Harden’s desired destination — but no traction on a deal materialized. pic.twitter.com/sJwXMsBYKW