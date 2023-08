Eθνική Ανδρών: Υποχώρησε πέντε θέσεις στο ranking της FIBA λόγω… Αντετοκούνμπο

Η νέα έκδοση της FIBA όσον αφορά τα power ranking των Εθνικών ομάδων, βρήκε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να πέφτει πέντε θέσεις και να υποχωρεί από την 9η θέση στην 14η.

Ο λόγος είναι προφανής. Η ηχηρή απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν καθοριστική, έτσι ώστε η Εθνική να υποστεί την κάθοδο των πέντε θέσεων στο ranking της FIBA.

Όσον αφορά τις άλλες ομάδες στην κορυφή παρέμειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι: Γαλλία, Αυστραλία, Σλοβενία και Γερμανία. Η Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία είναι στην 6η θέση, έχοντας χάσει τέσσερις θέσεις.

