Πήρε θέση και η Μονακό για Τζέιμς: «Ανανέωσε»!

Το σίριαλ αναφορικά με τη μεταγραφή ή όχι του Μάικ Τζέιμς καλά κρατεί. Τις τελευταίες ώρες οι φήμες έχουν φουντώσει και οι πληροφορίες είναι περισσότερες από… πολλές.

Από τη μία ο Τζέιμς που μοιάζει αποφασισμένος να φύγει από το Μόντε Κάρλο και από την άλλη η ομάδα της Μονακό η οποία δείχνει αποφασισμένη να τον κρατήσει στο «Πριγκιπάτο» υπό τις οδηγίες του Σάσα Ομπράντοβιτς.

Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες η… φωτιά στα social media έχει φουντώσει για τα καλά με τον Αμερικανό γκαρντ να κάνει λόγο για photoshop που δεν του αρέσουν και ακολούθως στο παιχνίδι να μπαίνει και η Μονακό.

Ο γαλλικός σύλλογος χρησιμοποίησε μια φωτογραφία του Τζέιμς με την Μονακό και τον τίτλο «Ανανέωσε» θέλοντας από τη μία να δείξει πως ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο και από την άλλη πως δεν είναι διατεθειμένη να τον αφήσει να πάει πουθενά.

Από τη στιγμή όμως που η αγορά είναι… ανοικτή, μέχρι να υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις όλα είναι ανοικτά.

