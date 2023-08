Με Νικς-Μπακς και Λέικερς-Σέλτικς οι χριστουγεννιάτικες ματσάρες του NBA

Όπως αποκάλυψε ο Σαμς Χαράνια, το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου θα έχει πέντε αναμετρήσεις ανήμερα των Χριστουγέννων και όπως συνηθίζεται, θα πρόκειται για δυνατά ματς.

Εκτός από το Νικς-Μπακς και το μεγάλο ντέρμπι των Λέικερς με τους Σέλτικς, θα υπάρχουν ακόμη τα Χιτ-Σίξερς, Σανς-Μάβερικς και Νάγκετς-Ουόριορς για πλούσιο θέαμα την ημέρα των Χριστουγέννων.

NBA’s Christmas Day games for the 2023-24 season, sources tell @TheAthletic @Stadium:



🎄Bucks @ Knicks

🎄76ers @ Heat

🎄Celtics @ Lakers

🎄Mavericks @ Suns

🎄Warriors @ Nuggets