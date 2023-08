Στις 24 Οκτωβρίου με Νάγκετς-Λέικερς ξεκινάει το NBA

Όπως αποκάλυψε ο Σαμς Χαράνια, οι πρωταθλητές του NBA, θα υποδεχθούν τους «Λιμνάνθρωπους» στις 24 Οκτωβρίου στο εναρκτήριο ματς για τη νέα σεζόν, αλλά και την τελετή απονομής των δαχτυλιδιών για το πρωτάθλημα.

Στις 24 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί ακόμη μια μεγάλη αναμέτρηση, αφού οι Φοινιξ Σανς των Ντουράντ, Μπούκερ, Μπιλ, θα φιλοξενηθούν από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, του Στεφ Κάρι.

