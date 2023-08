Η ατάκα του Μάικ Τζέιμς για τον… Κώστα Σλούκα (pic)

Ο Μάικ Τζέιμς σχολίασε στο twitter την ηλικία του αλλά και την διαφορά που… χωρίζει τον ίδιο με τον Κώστα Σλούκα.

Αδιαμφησβήτητα ο Μάικ Τζέιμς αποτελεί το πρόσωπο των τελευταίων ημέρων. Πολλοί αναρωτιούνται για το μέλλον του και για τις φήμες που συνδέουν τον Αμερικανό γκαρντ με τον Ολυμπιακό.

Μάλιστα στο twitter κάποιοι θέλησαν να τον ρωτήσουν για την ηλικία του και τον σύγκριναν με το νέο παίκτη του Παναθηναϊκού, Κώστα Σλούκα. Ο Τζέιμς απάντησε χαρακτηριστικά: «Είναι τουλάχιστον πέντε μήνες μεγαλύτερος μου», ενώ στη συνέχεια σχολίασε και τη διαφορά του με τον Έλληνα παίκτη λέγοντας: «Διαφορετικό στυλ, διαφορετικοί σωματότυποι. Φαίνεται ότι προσέχει το σώμα του. Θα πρέπει να είναι καλός για το μέλλον»

Sloukas is the same age as James you dolt, how come he is now good huh? Y'all Olympiakos fans are garbage at basketball y'all better go back to football — HFA (@hfa440) August 10, 2023

Just playing the same game Olympiakos fans were playing with Sloukas, they be pointing out Sloukas is old and Shi but when it comes to you they make you a god, not saying you are bad or anything but their point is stupid — HFA (@hfa440) August 10, 2023