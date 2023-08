Συμφώνησε για έναν χρόνο με τους Μάβερικς ο Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ

Ο 26χρονος φόργουορντ μετά από δύο σεζόν στους Σικάγο Μπουλς, έμεινε ελεύθερος και μετά από αναμονή το φετινό καλοκαίρι, κατέληξε σε συμφωνία με τους Μάβερικς.

Ο Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τους Τεξανούς και θα ενισχύσει την ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς και του Κάιρι Ίρβινγκ δίνοντας βάθος στον πάγκο και αθλητικότητα.

Free agent F/C Derrick Jones Jr. has agreed to a one-year fully guaranteed deal with the Dallas Mavericks, his agent Aaron Turner of @VerusTeam told @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/z2hPxLDIEn