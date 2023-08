Αρμάνι Μιλάνο: «Ο απόλυτος σεβασμός μας στον Νίκο Γκάλη»

Οι μέρες αυτές ανήκουν δικαιωματικά στον Νίκο Γκάλη. Μετά τη δική του βραδιά στο ΟΑΚΑ, όπου και αποσύρθηκε η φανέλα του με την Εθνική ομάδα, όλη η μπασκετική Ευρώπη… ξαναζεί τα κατορθώματά του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόσφατη ανάρτηση της Αρμάνι Μιλάνο με την οποία ο ιταλικός σύλλογος αποφάσισε να αποθεώσει τον κορυφαίο Έλληνα μπασκετμπολίστα.

Μέσω από τον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, η Ιταλική ομάδα συνεχάρη τον Νίκο Γκάλη, εκφράζοντας τον απεριόριστο σεβασμό της προς το πρόσωπο του.

Congratulations to an all-time greatest and fierce opponent. We have the utmost respect for Nick Galis.@HellenicBF #insieme #ThirdStarTeam https://t.co/e5iYdMnXCt