Ράπτορς: Αρνήθηκαν να στείλουν τον Σιάκαμ στην Ατλάντα

Λεπτομέρειες απομένουν στις ομάδες του ΝΒΑ για να ολοκληρώσουν τα ρόστερ τους ενόψει της νέας σεζόν, αλλά υπάρχουν ακόμα ανοικτά μέτωπα. Ένα από αυτά είναι και του Πασκάλ Σιάκαμ.

Η Ατλάντα πρότεινε στους Ράπτορς ανταλλαγή που θα έφερνε τον Πασκάλ Σιάκαμ στα γεράκια, ενώ ο ΝτεΆντρε Χάντερ και ο Έι Τζέι Γκρίφιν θα πήγαιναν στο Τορόντο.

Σύμφωνα, όμως, με το ρεπορτάζ από την άλλη άκρη του Ατλαντικού οι Τορόντο Ράπτορς απέρριψαν την πρόταση και ζήτησαν παραπάνω ανταλλάγματα.

Πλέον η μπάλα είναι στα χέρια των Χοκς οι οποίοι θα αποφασίσουν αν θα κάνουν νέα κίνηση.

