Σλοβενία: Εξωγήινος Ντόντσιτς υπέταξε σε… ματσάρα το Μαυροβούνιο (vid)

Η Σλοβενία σε ένα εξαιρετικό από πλευράς ποιότητας παιχνίδι, επικράτησέ του Μαυροβουνίου με 104-100 με τον Ντόντσιτς να κάνει… μαγική εμφάνιση.

Ο σταρ των Μαβερικς σταμάτησε στους 34 πόντους (7/10 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 8/15 βολές), έχοντας ακόμα 13 ριμπάουντ, 14 ασίστ, 1 κλέψιμο, 11 κερδισμένα φάουλ και 43 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 33 λεπτά στο παρκέ, ενώ είχε άξιο συμπαραστάτη του τον καθοριστικό Πρέπελιτς, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους.

Για το Μαυροβούνιο ξεχώρισαν οι Ντίνο Ράντοντσιτς (21 πόντοι, 8/13 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ) και Βλάντιμιρ Μιχάιλοβιτς (26 πόντοι, 2/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 4/4 βολές), με τον Νίκολα Βούτσεβιτς των Σικάγο Μπουλς να μένει στα… χαμηλά με 11 πόντοι,14 ριμπάουντ, 6 ασίστ σε 30 λεπτά.

