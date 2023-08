Κάρι: «Δεν παρακαλάμε για την μπάλα» (vid)

Τι κι αν είναι καλοκαίρι, τι κι αν είναι περίοδος διακοπών το μπάσκετ δεν σταματάει ποτέ για τον Στεφ Κάρι. Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ και των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς διοργανώνει camp για μικρά παιδιά και σε ένα από τα σεμινάριά του εξήγησε ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορούν να κάνουν σε μια επίθεση. Να παρακαλάνε για να τους δώσουν την μπάλα. Ο Κάρι εξήγησε με επιχειρήματα πως αν δεν πάρεις την μπάλα στα χέρια σου με την πρώτη, έχεις πολλούς τρόπους να το καταφέρεις, αλλά ο ενδεδειγμένος δεν είναι να παρακαλάς.

“Every other decision is the right one. Screen away, front cut, back cut, space away from the ball. The last thing we can do is just do this. It's the weakest move in basketball."



