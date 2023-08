Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Η προπονητική με επέλεξε» (vid)

Ο «Greak Freak» δεν αφήνει το μπάσκετ ούτε στις καλοκαιρινές του διακοπές. Ο σταρ των Μπακς βρίσκεται στην Κίνα και εμφανίζεται να δίνει οδηγίες και να κοουτσάρoντας μια ομάδα νεαρών αθλητών με πάθος.

Στο προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ανέβασε ένα βίντεο γράφοντας: «Τι να πω; Η προπονητική με επέλεξε».

Επιπλέον, όπως θα παρατηρήσατε, ο Γιάννης έχει τοποθετημένη στο γόνατο του μια μεγάλη λευκή επιγονατίδα, καθώς βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης από την επέμβαση του.

What can I say, coaching chose me 😂 pic.twitter.com/qDJ1Qbpprm