Η Euroleague θυμήθηκε Σισκάουσκας και τις «κούπες» με Παναθηναϊκό και ΤΣΣΚΑ (vid)

Ο Λιθουανός φόργουορντ, πλέον στα 44 του, κατέκτησε δύο φορές την «κούπα» της Euroleague και μάλιστα δύο σερί σεζόν: Το 2007 με τον Παναθηναϊκό και το 2008 με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του, τόσο με τους «πράσινους», όσο και τη ρωσική ομάδα, στην οποία έκλεισε την αγωνιστική του καριέρα του 2012.

🇱🇹 𝐈𝐂𝐎𝐍



Ramunas Siskauskas is next up in our Legend Series 🎥



A two-time champ and MVP 👏#EveryGameMatters pic.twitter.com/6WvE7BFmE1