Αυτούς έχουμε και με αυτούς θα πάμε στην «μάχη»

Η Εθνική Ελλάδας κέρδισε στα πρώτα δύο φιλικά παιχνίδια, δείχνοντας καλό πρόσωπο, όμως χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά για να βελτιστοποιήσει το μοντέλο παιχνιδιού της. Γράφει ο Θάνος Τσίμπος.

Ο Ρικ Πιτίνο είχε πει μια μεγάλη ατάκα όταν είχε πάει στους Σέλτικς, προσπαθώντας να εστιάσει στους παρόντες και όχι σε αυτούς που θα ήθελαν όλοι να υπάρχουν στο ρόστερ της Βοστώνης. «Larry bird is not walking through that door». Αν θέλουμε και εμείς να το παραφράσουμε λίγο και να το φέρουμε στα μέτρα μας, κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα, Giannis is not walking through that door. Με λίγα λόγια η ιστορία θα γραφτεί από τους παρόντες, από αυτούς που βρίσκονται τώρα στην Εθνική και αυτούς που τελικά θα ταξιδέψουν στην Μανίλα.

Για αυτό λοιπόν δεν έχει κανένα νόημα να λέμε πως θα ήμασταν αν υπήρχε ο ένας, αν υπήρχε ο άλλος. Αυτοί είμαστε και με αυτούς θα «πολεμήσουμε». Ο Δημήτρης Ιτούδης το έχει ξεκαθαρίσει και καλό είναι να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, βλέποντας αυτά τα παιδιά να τα δίνουν όλα σε κάθε αγώνα.

Τα δύο ματς με την Σλοβενία δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα ξεμούδιασμα για τους παίκτες, αφού ασφαλή συμπεράσματα είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν να βγουν. Ο προπονητής ακόμα κάνει δοκιμές, αλλάζει σχήματα, ειδικά χθες, έδωσε την ευκαιρία και στα πιο νέα παιδιά να πάρουν χρόνο συμμετοχής για να τους φύγει αυτό το «ψάρωμα» που έχουν και συνεχίζουμε.

Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε και το τόνισε και ο κόουτς Ιτούδης είναι ότι αυτή η Εθνική ομάδα, θα έχει ως άρμα μάχης της άμυνα της. Με αυτήν θα προσπαθεί να επιβάλλει το παιχνίδι της, να κοντρολάρει τον ρυθμό και μετά στην επίθεση.. βλέπουμε. Από αυτήν την άποψη τα δύο παιχνίδια με τους Σλοβένους δεν πήγαν καλά. Η Εθνική και στα δύο ματς δεχόταν παραπάνω από ένα πόντο ανά κατοχή και αυτό δεν μπορεί να είναι το μοτίβο.

Υπήρξαν κάποια διαστήματα κατά την διάρκεια των παιχνιδιών που όντως έπαιξε καλή άμυνα και μπόρεσε να τρέξει και να βρει εύκολους πόντους, αλλά ήταν η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Στο πρώτο ματς 91 πόντους και στο δεύτερο 78, μόνο και μόνο επειδή δεν έπαιξε ο Ντόνσιτς στο δεύτερο ημίχρονο. Χρειάζεται βελτίωση σε αυτό γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορούμε να σκοράρουμε 98 πόντους στα περισσότερα παιχνίδια. Είναι θετικό, ότι κάποιες δυάδες και τριάδες που γνωρίζονται από την κοινή του θητεία στις ομάδες, βγάζουν μεγαλύτερη ομοιογένεια και συνοχή, οπότε βασίζεται και ο προπονητής περισσότερο σε αυτό.

Ξεχωρίζουν Λούντζης-Μήτογλου

Επειδή λοιπόν στην ομαδική λειτουργία είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα, μπορούμε να σχολιάσουμε ατομικά κάποιους παίκτες. Ξεκινώντας από τον άνθρωπο που 2 χρόνια τώρα δεν τον είχαμε δει ούτε σε φωτογραφία. Μιλάμε για τον Ντίνο Μήτογλου που η επιστροφή του έχει φέρει χαμόγελα και στους πιο αισιόδοξους. 31 πόντοι, 18 ριμπάουντ, 10/12 δίποντα, 2/5 τρίποντα και μια αυτοπεποίθηση που ξεχειλίζει, σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Ο νέος φόργουορντ του Παναθηναϊκού, δείχνει να έχει δουλέψει αρκετά το σώμα του όλον αυτόν τον καιρό, εμφανίζεται ιδιαίτερα «στεγνός» και με πολύ καλή ψυχολογία, δείχνοντας ότι είναι αποφασισμένος να κερδίσει το χαμένο έδαφος. Έκανε το λάθος του, το πλήρωσε και τώρα πρέπει να τα αφήσει όλα πίσω για να επανέλθει.

Ο δεύτερος παίκτης που τράβηξε πάνω του τα βλέμματα είναι ο Μιχάλης Λούντζης. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού, εμφανίζεται πιο έτοιμος από ποτέ για να αρπάξει αυτήν την ευκαιρία που του παρουσιάζεται και να αλλάξει το στάτους του ως παίκτης. Φυσικά, όπως και με τον Μήτογλου, πρόκειται για φιλικά παιχνίδια που η μπάλα είναι ακόμα «ελαφριά», όμως μπορεί κάποιος να διακρίνει την αυτοπεποίθηση που έχει μέσα στο γήπεδο. Πολύ καλός στην πίεση στην μπάλα, διάβαζε σωστά τις φάσεις, έπαιρνε καλά σουτ και το κυριότερο, τα έβαζε. Ο συνδυασμός του Λούντζη με τον συμπαίκτη του Γουόκαπ, έβγαλε σε περίπου 25 λεπτά που βρέθηκαν μαζί στο παρκέ σε αυτούς τους δύο αγώνες, ένα εντυπωσιακό +33. Είναι δύο παίκτες που έχουν μέγεθος, πιέζουν ασφυκτικά και ειδικά ο Γουόκαπ είναι εξαιρετικός στο να ελέγχει τον ρυθμό και να βάζει τους συμπαίκτες του στις σωστές θέσεις. Αν συνεχίσουν και οι δύο να είναι τόσο αποτελεσματικοί στην επίθεση και στα επίσημα ματς, τότε θα πάμε πολύ καλά.

Ο Παπαγιάνης δείχνει να είναι απαλλαγμένος από το βάρος στις πλάτες του, ο Παπανικολάου μοιάζει σε εξαιρετική κατάσταση και είναι ο ιδανικότερος αρχηγός για αυτήν την ομάδα ενώ περιμένουμε να μπει και ο Παπαπέτρου. Περιμένουμε περισσότερα πράγματα από Λαρεντζάκη, να πάρει λίγο παραπάνω αέρα ο Ρογκαβόπουλος για να βάζει τα catch n shoot σουτ που αστόχησε και τα έχει ψωμοτύρι.

Τα επόμενα παιχνίδια, θα είναι σίγουρα δυσκολότερα, ειδικά απέναντι στην Σερβία και ας ελπίσουμε να δούμε όλους τους παίκτες μάχιμους για να βγουν και καλύτερα συμπεράσματα.