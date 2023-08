Μπορεί η Σλοβενία να είναι η φιλοξενούμενη ομάδα, αλλά ο Λούκα Ντόντσιτς έχει θαυμαστές παντού!

Luka is not at home, but he sure feels like home with all this love around him in OAKA!@kzs_si @luka7doncic #FIBAWC #PantaDipla #WinForHellas #HellasBasketball 🏀 pic.twitter.com/Ua5rufbxDX