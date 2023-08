Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στο γυμναστήριο μαζί με τον γιο του (pic)

Ο “Greak Freak” παραμένει αμφίβολος για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον ίδιο να συνεχίζει την αποθεραπεία του και την σκληρή δουλειά προκειμένου να προλάβει… το χρόνο. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γόνατο εμποδίζει την επιθυμία του Έλληνα σταρ να ενταχθεί στις προπονήσεις της Εθνικής.

Πάντως ο Γιάννης έχει την καλύτερη παρέα στο γυμναστήριο. Όπως ανέβασε στο προσωπικό του λογαριασμό στο twitter o παίκτης των Μπακς προπονείται μαζί με τον γιο του, Μάβερικ. «Αποθεραπεία με πολύ Μαβ, Paw Patrol και φωτογραφίες», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Rehab with a lot of Mav, Paw Patrol and shooting 🤎 pic.twitter.com/iDjBgHi4rq