Η Euroleague… παρουσίασε τον Μίροτιτς στην Αρμάνι Μιλάνο με ένα βίντεο γεμάτο highlights (vid)

Το σήριαλ με τον Νίκολα Μίροτιτς έλαβε τέλος. Το μεσημέρι της Πέμπτης (3/8) η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τον 33χρονο παίκτη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριών χρόνων.

Η Euroleague… καλωσόρισε τον Μίροτιτς στους φίλους της Αρμάνι αναρτώντας στο twitter ένα video με τις καλύτερες στιγμές του Μαυροβούνιο παίκτη.

Δείτε το βίντεο:

Mirotic certainly had some highlight reel plays during his time with @FCBbasket 🔥



Here are some of the best 💯 #EveryGameMatters pic.twitter.com/LkNcfaUZUl