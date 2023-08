Μάτζικ Τζόνσον: Συνεχίζει την… περιοδεία του στην Ελλάδα ντυμένος Έλληνας Θεός (pic)

Ο «θρύλος» του ΝΒΑ φαίνεται πως έχει λατρέψει την Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά. Ο Μάτζικ Τζόνσον βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό στην χώρα μας, περνώντας στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης με την οικογένεια του.

Μετά την Μύκονο και την Σαντορίνη, ο πρώην παίκτης των Λέικερς βρίσκεται στο νησί της Κεφαλονιάς. Μάλιστα μαζί με την σύζυγο του και την παρέα τους αποφάσισαν να ντυθούν Έλληνες Θεοί και όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες που ανάρτησε ο Μάτζικ Τζόνσον το απολαμβάνουν δεόντως.

«Το πλήρωμα του Phoenix 2 ετοίμασαν ένα θέαμα με Έλληνες Θεούς και Θεές στο γιοτ! Περάσαμε πολύ καλά που μεταμφιεστήκαμε και χορέψαμε, ενώ η σεφ Ντέιζι ετοίμασε ένα φανταστικό δείπνο για να το απολαύσουμε. Τι όμορφο που ήταν το ηλιοβασίλεμα στην Ελλάδα», δημοσίευσε στο Twitter o Μάτζικ Τζόνσον.

The Phoenix 2 crew put on a Greek god and goddess extravaganza tonight on the yacht! We had so much fun dressing up and dancing and Chef Daisy prepared an outstanding spread for us to enjoy! What a beautiful sunset tonight in Greece 🤩 pic.twitter.com/YRW0ieNqMP

I got my jet ski on for a few hours this morning in Myrtos Bay on Kefalonia Island, Greece. There is no greater thrill for me than being out on the water and seeing some beautiful coastlines, especially in a country like Greece. pic.twitter.com/YUeMhGUhE0