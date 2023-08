Μπρούκλιν Νετς: Απέκτησαν τον Τρέντον Γουότφορντ

Όπως αποκάλυψε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN ο Τρέντον Γουότφορντ θα φορέσει την επόμενη αγωνιστική σεζόν την φανέλα των Μπρούκλιν Νετς. Ο 22χρονος βρισκόταν για αρκετό καιρό στην λίστα με τους free agent, με την ομάδα του Μπρουύκλιν να το κάνει δικό της.

Την περασμένη σεζόν ο Γουότφορντ αγωνίστηκε για λογαριασμό των Μπλέιζερς μετρώντας 7,4 πόντους και 3,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Brooklyn signed F Trendon Watford, who averaged 7.4 points and 3.8 rebounds for Portland last season.