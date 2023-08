Χόρνετς: Επισημοποιήθηκε η πώληση της ομάδας από τον Μάικλ Τζόρνταν

Αλλαγή σελίδας και τέλος εποχής για τους Σάρλοτ Χόρνετς. Ο Μάικλ Τζόρνταν πούλησε το πλειοψηφικό πακέτο των μέτοχων, μετά από 13 χρονιά στους Ρικ Σναλ και Γκέιμπ Πλότκιν.

Το θέμα είχε δημοσιευθεί αρκετό καιρό αλλά δεν είχε πάρει επίσημή μορφή. Με την συγκατάθεση της μεταβίβασης των μέτοχων από το ΝΒΑ είναι επίσημο, πλέον, ότι οι Χόρνετς αλλάζουν σελίδα ιδιοκτησιακά.

Δείτε την ανακοίνωση της ομάδας:

OFFICIAL: The sale of the majority stake in the Charlotte Hornets from Michael Jordan to a group led by Gabe Plotkin and Rick Schnall has been finalized.