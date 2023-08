Τζον Ουόλ: Διέψευσε τις φήμες για επαφές με την Αρμάνι Μιλάνο (pic)

Οι εξελίξεις στο φετινό καλοκαιρινό παζάρι της Εuroleague δεν έχουν τελειωμό. Μετά τον Κέμπα Ουόκερ και τον ερχομό του στην Μονακό έχει ανοίξει… ο ασκός του Αιόλου και παίκτες του ΝΒΑ συνδέονται με ομάδες της Euroleague.

Ο Τζον Ουόλ, λοιπόν, σύμφωνα με δημοσιεύματα ειπώθηκε ότι βρισκόταν σε επαφές με την Αρμάνι Μιλάνο. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει σύμφωνα με την πλευρά του Αμερικανού παίκτη. Ο πρώην γκαρντ των Ουίζαρντς, Ρόκετς και Κλίπερς έσπευσε να απαντήσει σε αυτήν φημολογία, την οποία διέψευσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Από που αντλήσατε αυτή την πληροφορία; Είναι ψέμα», έγραψε στο λογαριασμό του στο twitter.

Where Do Y’all Get Ur Info from? False News ‼️ https://t.co/cmvowYrWIy