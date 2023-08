O Γκομπέρ σημείωσε το πρώτο τρίποντο της καριέρας του και το σχολίασε... επικά (vid)

Το βράδυ της Τέταρτης (2/8) ο Γάλλος σέντερ θα το θυμάται για πολύ καιρό. Και αυτό γιατί κατάφερε να ευστοχήσει στο πρώτο τρίποντο της καριέρας του ύστερα από 17 άστοχα. Ο σέντερ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς δεν έχει σουτάρει κανένα τρίποντο σε μεγάλη διοργάνωση.

Στην αναμέτρηση όμως με το Μαυροβούνιο βρήκε την ευκαιρία και την κατάλληλη φάση να ευστοχήσει στο πρώτο του τρίποντο, το οποίο μετά την λήξη του παιχνιδιού σχολίασε επικά.

«Απόψε έχω την αίσθηση ότι έχασα την... παρθενιά μου» δήλωσε επικά ο 31χρονος ψηλός.

Να θυμίσουμε ότι σε μια προπόνηση της Εθνικής Γαλλίας, ο Ρούντι Γκομπέρ έδειξε ότι… το έχει δουλέψει, βάζοντας 4/4.

Ladies and gentlemen, Rudy Gobert has made his FIRST ever three 😱



pic.twitter.com/EoRaku7Eyr