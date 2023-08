Σοκ στους Σίξερς με Χάρελ: Υπέστη ρήξη χιαστού!

O 29χρονος σέντερ είχε το τελευταίο διάστημα πρήξιμο στο γόνατο και την Τετάρτη υποβλήθηκε σε εξετάσεις, που έδειξαν ότι υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκο.

Ο Χάρελ, αναμένεται να μείνει για αρκετό διάστημα εκτός δράσης, με το ιατρικό επιτελείο των Σίξερς να έχει καταρτίσει ήδη τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η αποθεραπεία του έμπειρου σέντερ.

Οι Σίξερς μάλιστα σκέφτονται να ζητήσουν από το NBA να υπάρξει εξαίρεση για το συμβόλαιο του Χάρελ, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη άνεση για να βρεθεί ο αντικαταστάτης του.

76ers center Montrezl Harrell has a torn ACL and meniscus after undergoing an MRI Wednesday to assess recent right knee swelling following his offseason workouts.