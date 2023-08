«Αρμάνι για Τζον Ουόλ»

Σύμφωνα με το Basketnews, η Αρμάνι Μιλάνο κοιτάζει την περίπτωση του Τζον Ουόλ, ο οποίος στα έντεκα χρόνια θητείας του στο ΝΒΑ έχει 18,7 πόντους και 8,9 ασίστ καριέρας κατά μέσο όρο σε σύνολο 647 αγώνων.

Πρόκειται σαφώς για ένα ακόμα πολύ μεγάλο όνομα από το ΝΒΑ, ωστόσο όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι, αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Την περασμένη σεζόν ο Ουόλ έπαιξε στους Λος Άντζελες Κλίπερς, με τους οποίους σε 34 αγώνες είχε κατά μέσο όρο 11,4 πόντους και 5,2 ασίστ σε 22 λεπτά ανά αγώνα. Τον Φεβρουάριο αποκτήθηκε από τους Ρόκετς σε ανταλλαγή τριών ομάδων, όμως στη συνέχεια ο παίκτης κόπηκε από το ρόστερ.

Olimpia Milano-John Wall. Non risultano trattative in atto tra le parti.



Il giocatore è fermo da febbraio dopo il taglio per mano degli Houston Rockets. Dal 2017 non gioca una stagione intera. 74 le partite giocate nelle ultime quattro stagioni.