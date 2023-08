Ο Άντονι Έντουαρντς άλλαξε αριθμό στην φανέλα του

Ο 21χρονος σούπερ σταρ των Τίμπεργουλβς θεωρείται ως ένα από τα ανερχόμενα «αστέρια» του ΝΒΑ και ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα πάνω του με τις επιθετικές του επιδόσεις. Ο νεαρός παίκτης πραγματοποίησε μια εξαιρετική χρονιά με την φανέλα της Μινεσότα, την οποίο εξαργύρωσε με την συμμετοχή του στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Στιβ Κερ να τον συμπεριλαμβάνει στην λίστα.

Πριν λίγες μέρες ο Έντουαρντς πήρε μια απόφαση για το νούμερο που θα φοράει στην φανέλα την επόμενη σεζόν. Συγκεκριμένα, αποφάσισε να αποχωριστεί το Νο.1 που φόραγε τρία χρονιά, επιλέγοντας το Νο.5.

Η απόβαση του έχει να κάνει κυρίως συναισθηματικά, καθώς η μητέρα του, Βέτι και η γιαγιά του, Σίρλεϊ, είχαν χάσει τη ζωή τους το 2016 μετά από μεγάλη μάχη με τον καρκίνο όταν ίδιος ήταν 14 ετών. Και οι δύο έφυγαν από τη ζωή την πέμπτη ημέρα του μήνα. Με αυτή του την κίνηση, θέλει να τιμήσει, κατά κάποιο τρόπο, τις δυο γυναίκες της ζωής του.

No. 5 isn't just a digit on a jersey to Anthony Edwards. It's a number that represents a part of him.



Edwards lost his mother & grandmother to cancer in the same year, reportedly both passing on the fifth of the month. His birthday is also on 8/5. https://t.co/BR8u9APeBm