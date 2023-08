Λιθουανία – Γεωργία 104-102: Σκορ και θέαμα με… ήρωα τον Ντίμσα (vid)

Οι εθνικές ομάδες βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας δίνοντας τα πρώτα τους φιλικά παιχνίδια προκειμένου να τεστάρουν τις δυνάμεις τους ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το βραδύ της Τρίτης (1/8) διεξήχθη στην Ζαλγκίριο Αρένα ένα φιλικό παιχνίδι αναμεσά στην Λιθουανία και την Γεωργία, το οποίο εξελίχθηκε σε… ματσάρα, αφήνοντας ικανοποιημένους τους φίλαθλους που βρέθηκαν στην αρένα του Καουνάς.

Οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη με 104-102, με τον Ντίμσα να βάζει το καθοριστικό καλάθι σε νεκρό χρόνο και να δίνει τη νίκη στην ομάδα του. Από την πλευρά των νικητών πρώτος σκόρερ ήταν ο Γιόνας Βαλαντσιούνας με 21 πόντους (8/10 δίποντα, 5/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ) κι ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις (19 πόντοι, 6/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/4 βολές, 6 ασίστ). Για την Γεωργία μια ομάδα μόνος του ήταν ο Τόκο Σενγκέλια, ο οποίος σημείωσε 30 πόντους με 8/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 8/11 βολές, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, ενώ από 18 πρόσθεσαν ο ΜακΦάντεν και ο Σερμαντίνι.

Να σημειώσουμε ότι στο ημίχρονο του φιλικού αγώνα τιμήθηκαν οι Μάντας Καλνιέτις, Γιόνας Ματσιούλις, Παούλιους Γιανκούνας για την προσφορά τους στο λιθουανικό μπάσκετ.

Game winning tip in by Tomas Dimša!!! No overtime tonight. 🤫#LTUbasketball #mesuzlietuva pic.twitter.com/fODxbQxGwK