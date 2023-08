Ουόκαπ: Απάντησε στους επικριτές για τους «νατουραλιζέ» - «Νιώθω περισσότερο Ευρωπαίος παρά Αμερικανός»

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού σε δηλώσεις του θέλησε να βάλει τα πράγματα στην θέση τους, όσον αφορά το θέμα της πολιτογράφησής των παικτών. Συγκεκριμένα φιλοξενήθηκε στο podcast του «basketnews» δηλώνοντας πως νιώθει πιο πολύ Ευρωπαίος παρά Αμερικάνος.

Αναλυτικά η δήλωση του:

«Έχω περάσει τα τελευταία 7 χρόνια στην Ευρώπη. Σε αυτό το σημείο νιώθω περισσότερο Ευρωπαίος, παρά Αμερικάνος. Όσο περνάει ο καιρός, νομίζω ότι θέλω να ζήσω εδώ, να αφουγκραστώ την κουλτούρα και να προσπαθήσω να ενταχθώ στην κοινωνία. Νομίζω ότι μπορούν να ειπωθούν πολλά για αυτό το θέμα».

Thomas Walkup responded to naturalization critics 🇬🇷🗣️



Do you think it's fair for Greece to naturalize him? pic.twitter.com/nda9ZYpi7O