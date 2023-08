Στο Λαύριο ξανα το 3x3 GR National Tour by Greece

Στο Λαύριο… ξαναγίνεται χορός, καθώς θα διεξαχθεί το τουρνουά 2023-3x3 GR National Tour by Greece 3x3, το οποίο ξεκίνησε ακριβώς ένα χρόνο πριν, έχοντας μεγάλη επιτυχία.

O Νίκος Γκάτσος έγραψε, ο Μάνος Χατζηδάκις μελοποίησε και ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης ερμήνευσε το 1965 ένα τραγούδι που θα έχει ξανά την τιμητική του την Πέμπτη, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή (3-4-5-6 Αυγούστου 2023).

Στο Λαύριο γίνεται χορός!

Για την ακρίβεια στην πλατεία Καμινευτών του Λαυρίου, στον χώρο πίσω από τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου, επί τέσσερα διαδοχικά απογεύματα και βράδια, ξαναγίνεται ο πρώτος χορός της τρίτης σεζόν του Greece 3×3 Tour που διεξάγεται με την έγκριση/πιστοποίηση της FIBA και με την αιγίδα της ΕΟΚ.

Συνδιοργανωτές του 2023 -3×3 GR National Tour by Greece 3×3 είναι η ΚΑΕ Λαύριο, ο Γυμναστικός Σύλλογος Λαυρίου και ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου.

Όπως και τις προηγούμενες δυο σεζόν, στο Τουρνουά θα λάβουν μέρος πάνω από 50 ελληνικές και ξένες ομάδες υψηλών προδιαγραφών που στελεχώνονται από παίκτες πρώτης γραμμής.

Προς επίρρωσιν του επιπέδου, της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας που χαρακτηρίζουν τη διοργάνωση, λειτουργεί το γεγονός ότι ο νικητής της κατηγορίας Elite Quest ανδρών θα αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στον μεγάλο τελικό του Greece3x3 Elite Quest, που θα διεξαχθεί στις 15-16-17 Σεπτεμβρίου στη Βάρκιζα με λάφυρο την πρόκριση στο Challenger της Ντόχα (Κατάρ), τον Οκτώβριο.

Επιπλέον η νικήτρια ομάδα της κατηγορίας Elite Quest ανδρών, θα προκριθεί και στους τελικούς του Τουρνουά 3×3 Masters Series Finals της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στο οποίο θα συμμετάσχουν οι κορυφαίες ομάδες 3×3 της χώρας, με έπαθλο τη συμμετοχή στο World Tour της Κωστάντζα (Ρουμανία).

Δηλαδή μ’ ένα σμπάρο τρία τρυγόνια!

Εκτός από τη μεγάλη κατηγορία Elite Quest ανδρών, η ατζέντα του Τουρνουά στο Λαύριο περιλαμβάνει άλλες επτά: Open ανδρών, γυναικών άνω των 16 ετών, Under 17 αγοριών,

Under 15 (αγοριών και κοριτσιών), Under 13, Under 11 και για πρώτη φορά, λόγω της μεγάλης προσέλευσης παιδιών μικρής ηλικίας, Under 9.Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σε δάπεδα / γήπεδα εγκεκριμένα και πιστοποιημένα από τη FIBA 3×3.

Όπως συνέβη και τις προηγούμενες δυο σεζόν, παράλληλα με την κατ’ εξοχήν αγωνιστική δράση, στο πλαίσιο του FIBA 3×3 Greece Tour θα πραγματοποιηθούν διαγωνισμοί τρίποντων, Skills Challenge (επιδεξιότητες), Shooting Stars καθώς και άλλα παιχνίδια που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες!

Το δημοφιλέστερο αστικό άθλημα του κόσμου

Χαράς ευαγγέλια λοιπόν για τους φίλους του μπάσκετ: για όλους τους φίλους του μπάσκετ, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, προϋπηρεσίας στα γήπεδα και αγωνιστικής καριέρας,

καθόσον εδώ ακριβώς έγκεινται η ιδιαιτερότητα, η φιλοσοφία και η κινητήρια δύναμη του 3×3.

Είναι ένα παιχνίδι για όλους!

Το 3×3 Basketball εξαπλώνεται ραγδαίως και μανιωδώς, αρχής γενομένης από πρόπερσι στο Τόκιο αποτελεί επίσημο άθλημα στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, προσελκύει διαρκώς νέους φίλους και αυτή τη στιγμή θεωρείται ως το πιο αναπτυσσόμενο και δημοφιλές αστικό άθλημα στον κόσμο.

Οι διαγωνισμοί και τα έπαθλα

Επίσης το Greece 3×3 Tour παρέχει το δικαίωμα της δεύτερης ευκαιρίας σε όλες τις συμμετέχουσες ομάδες, υπό την έννοια ότι καμία δεν φύγει από το Τουρνουά μετά την πρώτη ήττα.

Εξάλλου στη διάρκεια του 3ου Greece 3×3 Tour θα δοθεί έμφαση σε ποικίλες εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων καμπ μικρής διαρκείας, σεμιναρίων και ομιλιών με τη συμμετοχή επιφανών προσωπικοτήτων του ελληνικού μπάσκετ.

Η ομάδα η οποία θα επικρατήσει στην κατηγορία Elite Quest θα εισπράξει χρηματικό έπαθλο 400 ευρώ, ενώ στους νικητές όλων των υπολοίπων κατηγοριών θα δοθούν δώρα

που προσφέρουν οι χορηγοί της διοργάνωσης, όπως ρολόγια, ποδήλατα, συλλεκτικές μπάλες κοκ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής

Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται διαδικτυακά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της FIBA https://play.fiba3x3.com/events/da5daec9-f71d-4348-a162-89fee7032dc2

Βασική προϋπόθεση είναι ο κάθε παίκτης να δημιουργήσει μία φορά το δικό του προφίλ στη FIBA, το οποίο θα τον ακολουθεί και στα επόμενα Τουρνουά.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί live το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα, τις βαθμολογίες, το επίσημο ranking της FIBA κοκ.

Καθημερινά θα πραγματοποιείται η διαδικασία έγγραφής ανά κατηγορία με ταυτοποίηση και επιβεβαίωση παρουσίας, ανεξαρτήτως της ώρας διεξαγωγής των αγώνων.

Πληροφορίες και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής, το σύστημα διεξαγωγής, τον τρόπο εγγραφής, τα χρηματικά έπαθλα και τα δώρα για τα τέσσερα Τουρνουά είναι διαθέσιμες

στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (www.facebook.com/greece3x3 και www.instagram.com/greece3x3)

Οι κανόνες διεξαγωγής 3×3 δημοσιεύονται στον σύνδεσμο fiba3x3.com/en/rules.html

Η βαθμολογία των ομάδων στο παγκόσμιο ranking βρίσκεται στον σύνδεσμοfiba3x3.com/en/rankings/individual.html