Χιτ: Αυτά προσφέρουν στους Μπλέιζερς για την απόκτηση του Λίλαρντ (vid)

Το σήριαλ για την περίπτωση του Ντάμιαν Λίλαρντ συνεχίζεται, αυτή την φορά με νεότερες πληροφορίες. Η ομάδα του Μαϊάμι έχει αποδείξει εδώ και πολύ καιρό ότι θέλει να προσθέσει στις τάξεις τις τον σταρ των Μπλέιζερ, Ντάμιαν Λίλαρντ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Σαμς Σαράνια του «Αthletic» βγήκε στην επιφάνεια το… πακέτο που προσφέρουν οι Χιτ, το οποίο είναι ιδιαίτερα… πλούσιο, για την απόκτηση 33χρονου πόιντ γκαρντ. Συγκεκριμένα το Μαϊάμι δίνει 3-4 picks πρώτου γύρου, ανταλλαγή άλλων επιλογών, 1-2 picks του δευτέρου γύρου του draft, ενώ παράλληλα είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τον Τάιλερ Χίρο σε μια… τρίτη ομάδα μαζί με κάποια συμβόλαια νεαρών παικτών.

Μια προσφορά, αν μη τι άλλο, αρκετά ικανοποιητική για να πείσει το Πόρτλαντ να παραχωρήσει τον Λίλαρντ, ενώ είναι φανερό ότι οι Μπλέιζερς δεν επιθυμούν τον Χίρο στο ρόστερ τους.

Να σημειώσουμε ότι ο Λίλαρντ είχε ζητήσει ο ίδιος να γίνει ανταλλαγή στην ομάδα του Πόρτλαντ από την 1Η Ιουλίου, ενώ υπάρχει η πληροφορία ότι το ΝΒΑ ενδεχομένως να… μπλοκάρει την ανταλλαγή του Αμερικανού παίκτη, αν θεωρήσει ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο πλευρών δεν έγιναν με νόμιμο τρόπο.

On @TheRally, the latest surrounding Damian Lillard and the potential offer the Miami Heat have been preparing with 3-to-4 first-round picks: pic.twitter.com/GjyaYOOEbF