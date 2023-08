Μπάτλερ: Θέλει… παρόμοιο συμβόλαιο με τον Τζέιλεν Μπράουν

Ο άσος των Χιτ φαίνεται πως… ζήλεψε τον νέο συμβόλαιο που πήρε ο Μπράουν στους Σέλτικς. Να θυμίσουμε πως η ομάδα της Βοστώνης υπέγραψε πενταετή supeprmax επέκταση συμβολαίου με τον Μπράουν με το ποσό να αγγίζει τα 304 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ο Τζίμι Μπάτλερ, όπως αναφέρει ένα Μέσο του Μαϊάμι, θορυβήθηκε από αυτή την εξέλιξη και είναι πιθανόν να ζητήσει ένα παρόμοιο συμβόλαιο με αυτό του Μπράουν στην νεα του επέκταση με τους Χιτ.

Jimmy Butler could seek ‘beyond Jaylen Brown money’ on his next extension, per @IraHeatBeat pic.twitter.com/tggXHRJ96y