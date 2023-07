Βιλερμπάν: Δικός της ο Μάικ Σκοτ

Ο λόγος για τον 35χρονο Μάικ Σκοτ με σημαντική 10ετή θητεία στο ΝΒΑ. Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ έπαιξε σε Χοκς (2012-17), Ουίζαρντς (2017-18), Κλίπερς (2018-19) και Σίξερς (2018-21).

Την περασμένη σεζόν βρέθηκε στο γαλλικό πρωτάθλημα και με τη Νανσί είχε 14,2 πόντους, 6,6 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ κατά μέσο όρο στο πρωτάθλημα. Μετά τη Νανσί ακολούθησε το Πουέρτο Ρίκο και οι Gigantes de Carolina.

New player at the office : Mr. Mike Scott !



LDLC ASVEL poursuit la construction de son effectif 2023-2024 avec l'arrivée de Mike SCOTT (35 ans, 2m03), poste 4 américain aux 612 matchs NBA !



