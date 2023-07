Απόλλων Πάτρας: Ανακοίνωσε τον Τι Τζέι Σταρκς

Ο Τι Τζέι Σταρκς είναι και επίσημα πλέον το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Απόλλωνα Πάτρας.

Ο Αμερικάνος παίκτης θα συνεχίζει να αγωνίζεται στην Basket League, αυτή την φορά για λογαριασμό του Απόλλωνα Πάτρας. Με 12 παιχνίδια στην Basket League την περασμένη σεζόν με την φανέλα του Κολοσσού, ο Σταρκς μέτρησε 14,1 πόντους, 1,4 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

Ο Απόλλων καλωσορίζει στις τάξεις του τον Αμερικανό γκαρντ TJ Starks (11/09/1998, 1,88 μ.).

Ο Starks τη σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε μοίρασε τη χρόνια σε Κολοσσό και Αλ Ραγιάν. Με την ομάδα τα Ρόδου πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις, αλλά λόγω τραυματισμού (θλάση) αντικαταστάθηκε και επέστρεψε μετά από έναν μήνα στη δράση συνεχίζοντας την καριέρα του στο Κατάρ.

Σε 12 παιχνίδια στη Basket League με τον Κολοσσό είχε μ.ο. 14,1 πόντους και 1,4 ριμπάουντ με 1,8 ασίστ, 1,5 κλεψίματα και 2,3 λάθη σε σχεδόν 22 λεπτά συμμετοχής έχοντας 50/106 δίποντα με 47,2%, 16/39 τρίποντα με 41% και 21/32 βολές με 65,6%.

Στο πρωτάθλημα του Κατάρ με την Αλ Ραγιάν επίσης σε 12 παιχνίδια είχε μ.ο. 18,3 πόντους με 2,8 ασίστ, 2,8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 2,8 λάθη έχοντας 52/106 δίποντα με 39,1%, 30/77 τρίποντα με 39% και 26/41 βολές με 63,4% σε περίπου 25 λεπτά συμμετοχής.

WHO IS WHO

Ο TJ Starks γεννήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου του 1998, στο Τέξας, έχει ύψος 1,88μ. και αγωνίζεται στις θέσεις «1» και «2». Από το 2017 μέχρι το 2019 φοίτησε και αγωνίστηκε στο κολέγιο Texas A&M, ενώ τη σεζόν 2020/21 μετακόμισε στο Cal State Northridge. Στο Texas A&M την περίοδο 2017-18 σε 32 παιχνίδια και σε 21 λεπτά είχε μ.ο 9,9 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ, ενώ τη σεζόν 2018-19 σε 27 παιχνίδια και σε 27,5 λεπτά είχε 12,3 πόντους μ.ο., 2,2 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ. Στην τελευταία του χρονιά (2020-21) στο NCAA αγωνιζόμενος στο Cal State Northridge σε 20 παιχνίδια και σε 33,6 λεπτά είχε μ.ο. 21,7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Στην Ευρώπη έπαιξε για πρώτη φορά το 2021 στη Λιθουανία με τη Νέβεζις. Εκεί σε 10 παιχνίδια πρωταθλήματος και σε 27 λεπτά είχε μ.ο. 18,9 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ. Τον Μάρτιο του 2022 υπέγραψε στη Γιάλοβασπορ έχοντας σε 6 παιχνίδια στο πρωτάθλημα Τουρκίας και σε 28 λεπτά μ.ο. 13,2 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ.