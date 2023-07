«Εξετάζει την περίπτωση του Νεεμάιας Κέτα η Παρτιζάν»

Ο Νεεμάιας Κέτα είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για τις ομάδες της Euroleague, με τον 24χρονο Πορτογάλο σέντερ, να απασχολεί την Παρτιζάν σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, Τομέρ Γκιβάτ.

Το όνομα του νεαρού σέντερ «έπαιξε» και για τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να καταλήγουν τελικά στην μεταγραφή του Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, με την Παρτιζάν από την πλευρά της να παρακολουθεί την περίπτωση του Κέτα.

Ο ύψους 2,14μ. σέντερ αγωνίζεται από το 2021 στους Σακραμέντο Κινγκς, όμως είναι διαθέσιμος στην αγορά, αφού οι «Βασιλιάδες», δεν έχουν στα πλάνα τους τον Πορτογάλο καλαθοσφαιριστή.

