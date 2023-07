Ντουράντ για το επεισόδιο με τον Γκριν: «Άρχισα να απομονώνω τον εαυτό μου μετά απ' αυτό» (vids)

Το 2018 συνέβη ένα σοβαρό περιστατικό στον πάγκο τον Ουοριόρς μεταξύ του Ντουράντ και του Γκριν. Αφορμή στάθηκε μια φάση, όταν στην αναμέτρηση της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο με τους Κλιπερς, ο Ντρέιμοντ Γκριν άρπαξε το ριμπάουντ από τα χέρια του Ντουραντ πήγε να επιτεθεί και τελικά έχασε την μπάλα.

Στην συνέχεια όταν οι παίκτες πήγαν στον πάγκο, καθώς το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, ο Γκριν ξέσπασε προς τον συμπαίκτη του και προκλήθηκε επεισόδιο. Ο ΚD περιγράφοντας το σκηνικό, εξήγησέ ότι ο Γκριν μονίμως φωνάζει στον πάγκο και στο συγκεκριμένο περιστατικό ο ίδιος κάθισε απλά να ακούσει τι θα του πει ο συμπαίκτης του.

«Ήμουν τόσο μπερδεμένος εκείνη τη στιγμή γιατί δεν είχε κάνει κάτι τέτοιο προηγουμένως. Άρχισα να απομονώνω τον εαυτό μου μετά απ' αυτό, επειδή "κανείς δεν θέλησε να μιλήσει για το περιστατικό», σημείωσε ο Ντουράντ.

Θυμηθείτε εδώ το περιστατικό σε δύο βίντεο:

"I'm just so confused at that moment 'cause he ain't ever did nothing like that before...I just started isolating myself after that 'cause nobody ever talked about it."



Kevin Durant on infamous Warriors endgame vs the Clippers 🗣



(via @shobasketball)pic.twitter.com/exzDPpCnlK