Το κουίζ της Εuroleague: Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός θα είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα την νέα σεζόν;

Εν μέσω καλοκαιριού όλες οι ομάδες της Euroleague συνεχίζουν το μεταγραφικό τους σχεδιασμό προσπαθώντας να στελεχώσουν το ρόστερ τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, η οποία θα ξεκινήσει το διήμερο 5-6 Οκτωβρίου.

Η Εuroleague, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο twitter, έβαλε ένα poll στους φίλους της διοργάνωσης, καλώντας τους να ψηφίσουν ποια ελληνική ομάδα πιστεύουν θα είναι η πιο επιτυχημένη την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Which 🇬🇷 team do you think will be more succesful this season❔