Μπακς: Μυθικός ΜαρΤζόν Μπότσαμπ, έβαλε 83 πόντους σε αγώνα επίδειξης (vid)

Πέτρες στην… θάλασσα έμοιαζε να πέταγε ο νεαρός γκαρντ/φόργουορντ ΜαρΤζόν Μπότσαμπ. Συγκεκριμένα ο παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς έλαβε μέρος σε εναν αγώνα επίδειξης της λίγκας PRO AM που γίνεται κάθε χρόνο και το διοργανώνει παλαίμαχος NBAερ, Τζαμάλ Κρόφορντ, στο Σιάτλ.

O 23χρονος παίκτης έβαλε 83 πόντους, αφήνοντας το κοινό με το στόμα ανοιχτό, σπάζοντας έτσι το ρεκόρ του Αϊζέια Τόμας και πλέον είναι αυτός που βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερς.

Στην πρώτη του σεζόν στο ΝΒΑ με την φανέλα των Μπακς, ο Μπότσαμπ μέτρησε 5,1 πόντους και 2,2 ριμπάουντ μέσο όρο με 33.1% στα τρίποντα σε 14 λεπτά συμμετοχής.

Δείτε μερικά από τα καλύτερα στιγμιότυπα του:

MarJon Beauchamp dropped a record 83 PTS tonight at @thecrawsover 🤯



Went OFF.



For more, download the NBA App:

📲 https://t.co/NEIf5hezZ2 pic.twitter.com/XShIukEpCC