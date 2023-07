Ο Μίροτιτς υπέγραψε στον… Αριώνα Αγίου Αρτεμίου (pic)

Αναμφίβολα το σίριαλ του καλοκαιριού έχει όνομα και λέγεται Νίκολα Μίροτιτς. Ο Μαυροβούνιος πάουερ-φόργουορντ κυκλοφορεί ελεύθερος και η περίπτωση του έχει απασχολήσει ουκ ολίγες ομάδες της Εuroleague.

O ιστορικός Αρίωνας με ένα tweet του έσπευσε να δώσει μια πιο… ευχάριστη νότα στο μεταγραφή του 32χρονου παίκτη. Συγκεκριμένα ανάρτησε: «Ο Νίκολα Μίροτιτς κι ο Αρίωνας συμφώνησαν. Ο 32χρονος πάουερ φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών για τις βενζίνες του και για ένα τμήμα υποδομών».

💣 Nikola Mirotic and Arion Bc is a done deal.

🤝🏻 The 32 yo PF signed a 2-year contract for τις βενζίνες του and ένα τμήμα υποδομών.#werisetogether #arionbc #Euroleague 🏀🔵 pic.twitter.com/K9Bwnqbr5z