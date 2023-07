Ταράζει τα νερά και κρατά το ενδιαφέρον στο ευρωπαϊκό μπάσκετ στα ύψη

Τα βάζεις κάτω και αναλύεις τι έγινε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μέχρι τώρα. Ο Κέμπα Γουόκερ στην Μονακό, σπουδαίο όνομα φυσικά, αλλά ένας παίκτης στα τελειώματά του και με το ερωτηματικό της κατάστασης των ποδιών του. Γιατί αν ήταν απλά στο 50% δύσκολα θα έφευγε απ’ το ΝΒΑ.

Ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ ήταν μια σημαντική επιστροφή στην Ευρώπη. Αλλά έκανε το… προβλεπόμενο. Πήγε στην Ισπανία, επέστρεψε την πατρίδα του. Γεγονός που δεν μειώνει την αξία της μεταγραφής, αλλά χαμηλώνει την δυναμική της ουσιαστικά.

Αυτό είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ φέτος. Αν σκεφτούμε πως το μεγαλύτερο hype από εκεί και πέρα ήταν ο Μαντάρ που τον πήρε η Φενέρμπαχτσε απ’ την Παρτιζάν, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Την ώρα μάλιστα που δύο MVP τελευταίων ετών, άφησαν την Euroleague για το ΝΒΑ. Ο Βασίλιε Μίτσιτς και ο Σάσα Βεζένκοφ.

Απώλειες και… ευθεία γραμμή στο καρδιογράφημα του φιλάθλου. Χωρίς να συνυπολογίσουμε τον κομβικό παράγοντα που κρατά το μπάσκετ όρθιο στη γηραιά ήπειρο αυτό το καλοκαίρι: Τον Παναθηναϊκό.

Χωρίς υπερβολή οι Πράσινοι έχουν ευεργετήσει το σύνολο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Κινήσεις όπως Λεσόρ, Βιλντόζα, Μήτογλου, Παπαπέτρου, Γκάι, μοιάζουν να περνούν στο… έτσι, γιατί οι μετρητές ενθουσιασμού πανευρωπαϊκά «έσπασαν» με δύο άλλες κινήσεις. Η πρώτη φυσικά κι ήταν ο Σλούκας. Δε χρειάζεται ανάλυση για το τι σημαίνει στην Ελλάδα, παρακολουθείστε, διαβάστε τι λένε στο εξωτερικό και θα καταλάβετε. Πραγματικό σοκ!

Το δεύτερο ήρθε με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Άλλη ευρωπαϊκή ομάδα πήρε Ισπανό τον οποίο ήθελε η Μπαρτσελόνα σαν τρελή. Επίσης δε χρειάζεται να το αναλύουμε εμείς. Δείτε απλά μερικές αναρτήσεις απ’ τους επίσημους λογαριασμούς της Euroleague και της FIBA Eurobasket για να καταλάβετε…

Every Panathinaikos fan right now 🥹☘️ pic.twitter.com/AZgTN3SULi

Care for a #EuroBasket memory from September?



🇪🇸 88-76 🇫🇷

📊 Juancho Hernangomez:

🔹 27 points

🔹 7/9 threes

🔹 5 rebounds

🔹 2 steals



Welcome back to Europe, @juanchiviris41. ☘️ pic.twitter.com/5djMae0sU1