Τάι Λου: «Κάνεις δεν μπορούσε να κερδίσει τους Λέικερς του 2001»

Ο Ται Λου μίλησε με αποθεωτικά λόγια για την ομάδα των Λος Αντζελες Λέικερς το διάστημα 2000-2002. Τότε οι «λιμνάνθρωποι» κατάφεραν να κατακτήσουν τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα, διαθέτοντας ένα ρόστερ που τρόμαζε.

Συγκεκριμένα, εκείνη την περίοδο διέθεταν μια δυάδα φωτιά που αποτελούνταν από τους Κόμπι Μπράιαντ και Σακίλ Ο'Νίλ. Ο πρώην προπονητής των Καβαλίερς και παίκτης των Λέικερς το συγκεκριμένο διάστημα αποθέωσε σε δηλώσεις του την ομάδα.

Ο head coach των Κλίπερς μίλησε στο All The Smoke Podcast και ανέφερε πως κανείς δεν μπορούσε να νικήσει εκείνους τους Λέικερς, προσθέτοντας πως ήταν η κορυφαία ομάδα της ιστορίας.

Εκτός από την απίστευτη δυάδα του Κόμπι και του Σακίλ η ομάδα του Λος Άντζελες είχε τον Ντέρεκ Φίσερ στην θέση του γκαρντ, τον Ρικ Φοξ σαν σμολ-φόργουρντ και τον Χόρας Γκραντ στο «4». Ο Black Mamba και ο Diesel ηταν οι σταρ της ομάδας, η οποία είχε ακόμα στο ρόστερ της τους Χόρι, Σο, Λου, Χάρπερ, Ντιβέν Τζορτζ, Μαρκ Μάντσεν και Φόστερ.

Ty Lue calls the 2001 Lakers team the best ever 🔥



(via All The Smoke Podcast, @shobasketball) pic.twitter.com/iRajg9kBQj