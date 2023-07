To ΝΒΑ σκέφτεται να… «κόψει» την ανταλλαγή του Λίλαρντ στους Χιτ

Το σίριαλ του καλοκαιριού στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ συνεχίζεται και αυτό δεν είναι άλλο από την υπόθεση του Ντάμιαν Λίλαρντ. Ο σταρ των Μπλέιζερς δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να αγωνιστεί για λογαριασμό των Χιτ την νέα σεζόν με το… φλερτ μεταξύ των δυο πλευρών να είναι έντονο το τελευταίο διάστημα.

Ο 33χρονος γκαρντ έχει ζητήσει από το Πόρτλαντ την ανταλλαγή του ενημερώνοντας τον ατζέντη του ότι θέλει να αγωνιστεί στο Μαϊάμι.

Η συμπεριφορά του παίκτη και του ατζέντη φαίνεται πως έχει ενοχλήσει το ΝΒΑ, με την διοργάνωση να παρουσιάζεται διατεθειμένη να σταματήσει, αν χρειαστεί, την ανταλλαγή του παίκτη στους Χιτ στέλνοντας υπόμνημα και στις 30 ομάδες που αγωνίζονται σχετικά με την εν λόγω κατάσταση.

I keep hearing NBA would veto any Lillard trade to Heat. Don’t think that’s entirely true … but it’s what people around league are telling me they foresee. https://t.co/ghIzxqGYpj