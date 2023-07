Αντίπαλοι Προμηθέα: Η Ρίτας ανακοίνωσε τον Κόουλ του Λαυρίου

Ιδιαίτερα ενεργή παρουσιάζεται η Ρίτας Βίλνιους στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού, καθώς μετά τους Άρνας Βελίτσκα και Μαργκίρις Νορμάντας προχώρησε και στην απόκτηση ενός γνωρίμου παίκτη στο ελληνικό κοινό.

Συγκεκριμένα, η λιθουανική ομάδα, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα στον 2ο όμιλο του Βasketball Champions League, ανακοίνωσε την απόκτηση του Αρ Τζέι Κόουλ, ο οποίος την περασμένη χρονιά αγωνίστηκε με την ομάδα του Λαυρίου.

Με τον σύλλογο της Λαυρεωτικής πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν μετρώντας 13,8 πόντους με 3,1 ριμπάουντ, 4,6 ασίστ μέσο όρο.

Να σημειώσουμε πως ο Αμερικάνος παίκτης, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της Basket League όταν το Λαύριο εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή του, αναχώρησε για την Γερμανία για λογαριασμό της Μπραουνσβάιγκ.

