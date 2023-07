Ταξίδεψε στη Νιγηρία ο Γιάννης και έπαιξε μπάσκετ με μικρούς θαυμαστές του (vid)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ βρέθηκε στην χώρα καταγωγής των γονιών του και παρακολούθησε από κοντά τους τελικούς του Youth Alive Basketball League, το οποίο διοργανώθηκε στο Rowe Park Sports Center του Λάγος.

Ο Γιάννης μοίρασε χαρά στους νεαρούς αθλητές, έπαιξε μαζί τους μπάσκετ και μοιράστηκε τις εμπειρίες του από το NBA, με την ατμόσφαιρα όπως ήταν φυσικό να είναι ενθουσιώδης, με τους μικρούς φίλους του μπάσκετ να αποτυπώνουν αναμνήσεις που θα του μείνουν για μια ζωή.

Όσον αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, θα μείνει στη Νιγηρία μέχρι και την Δευτέρα και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Ελλάδα.

😂😂😂Stop it Giannis! You can't be dunking on kids! Anyway they will have stories they will tell their friends: that they played with the 'Greek Freak' and saw him slam-dunking.pic.twitter.com/dhNFpVDLCy