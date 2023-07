Λέικερς: Αναμένεται να αποσύρουν την φανέλα του Λεμπρόν Τζέιμς

Η Tζίνι Μπας, ιδιοκτήτρια των Λος Άντζελες Λέικερς, ανέφερε της ότι η ομάδα θα αποσύρει τη φανέλα του «βασιλιά», ο οποίος αγωνίζεται με τους «λιμνανθρώπους» από το 2018, ενώ το 2020 κατέκτησε και το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της:

«Για να καταφέρει κάποιος, ως παίκτης τον Λέικερς, να δει την φανέλα του να αποσύρεται, θα πρέπει να μπεί στο Hall Of Fame. Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι ο ΛεΜπρόν θα βρεθεί εκεί. Όταν το κάνει, τότε θα αποσύρουμε τη φανέλα του. Γνωρίζοντας ότι θα μπει στο Hall of Fame του μπάσκετ, θα αποσύρει τη φανέλα του με τους Λέικερς, χωρίς αμφιβολία», είπε αρχικά με το ερωτηματικό να είναι αν αυτή θα αποσυρθεί με το Νο.6 ή με το Νο.23.

Η Tζίνι Μπας δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση στην ερώτηση αυτή λέγοντας ότι: «Το αν θα αποσύρουμε το Νο. 6 ή το Νο. 23 είναι μια συζήτηση για κάποια άλλη στιγμή και όχι τώρα»

