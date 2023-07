Ξέρω τι έβλεπες πέρυσι το καλοκαίρι!

Μπο. Μπο Κρουζ. Πύραυλος Κρουζ. Αν αυτά τα ονόματα σου λένε κάτι, τότε ο τίτλος απευθύνεται και σε σένα! Όσο για φέτος το καλοκαίρι; Ο Παναθηναϊκός έκανε τη hustle της χρονιάς!

Πλάνο, ασπρόμαυρο. Φόντο, παιδικές φωτογραφίες. Έκφραση, κάπου ανάμεσα στον προβληματισμό, τη στεναχώρια, τον πόνο, αλλά και τη θέληση. Ρίξε φωνή και να είναι βαθιά, και σοφιστικέ. «Όταν έχεις γεννηθεί σε μια οικογένεια πρωταθλητών, τότε δεν έχεις άλλη επιλογή από το να είσαι πετυχημένος. Μεγαλώνεις με το βάρος των προσδοκιών. Από την πρώτη μέρα υπήρχαν τεράστιες προσδοκίες για μένα. Ο πατέρας μου έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην Εστουντιάντες, η μητέρα μου κέρδισε το ευρωμπάσκετ με την Ισπανία το 1993. Όταν είσαι παιδί επαγγελματιών παικτών, πρέπει να είσαι έτοιμος να μετρηθείς. Γι’ αυτό έχω αφιερώσει κάθε λεπτό της ζωής μου στο μπάσκετ. Τόσο ο Γουίλι, όσο κι εγώ ήμασταν τρομερά ανταγωνιστικοί, και ονειρευόμασταν και οι δύο να παίξουμε στο ΝΒΑ».

Βάλε χρώμα. Άλλαξε το φόντο. Χαμογέλα. Παίξε πλάνα από τους αγώνες. Φτιάχνουμε σκηνοθετικό αριστούργημα εδώ, μην καθυστερείς. Μπορεί να μας βγάλουν στο Netflix. Ή να γίνουμε διαφήμιση της Nike. Ώπα, περίμενε λίγο πριν ρίξεις τα πλάνα. Έχει κάτι ακόμα να πει… «Στην αρχή δεν ήμουν καν στο επίπεδο τους, ούτε καν κοντά. Μετά την πρώτη μου χρονιά στην Ρεάλ Μαδρίτης, έπρεπε να φύγω γιατί δεν ήμουν έτοιμος για αυτό το επίπεδο. Έπρεπε να κάνω ένα βήμα πίσω για να μπορέσω να πάω μπροστά. Γύρισα στην πόλη μου για να επανασυνδεθώ με το μπάσκετ και ένα χρόνο μετά πήγα στην Εστουντιάντες. Εκεί, ανακάλυψα τις δυνατότητές μου ως παίκτης».

Πάμε: Willy vs Juancho, take two!

2014, 16 Νοεμβρίου. Ο Γούιλι είναι 20 ετών. Ο Χουάντσο 19. Ο Γουίλι παίζει δανεικός στη Σεβίλλη, ο Χουάντσο παίζει για πρώτη φορά στην Εστουντιάντες. Ο Γουίλι κερδίζει 82-65, παίζει είκοσι λεπτά, πετυχαίνει δώδεκα πόντους. Ο Χουάντσο σε 4.28 έχει ένα άστοχο σουτ.

2015, 22 Μαρτίου. Ο Γουίλι είναι 21 ετών. Ο Χουάντσο 20. Ίδιες ομάδες, δεύτερος γύρος. Ο Γουίλι κερδίζει 74-65, παίζει 21 λεπτά, πετυχαίνει έξι πόντους. Ο Χουάντσο παίζει 14 λεπτά, έχει τέσσερις πόντους.

Willy vs Juancho, take three! (Madrid edition)

Pregame: «Θα είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα για την οικογένεια. Όσο για μένα; Η Ρεάλ με πέταξε έξω από την πίσω πόρτα και θυμάμαι κάθε λεπτομέρεια από εκείνη, την πολύ δύσκολη χρονιά που είχα περάσει. Είμαι με την Εστουντιάντες μέχρι θανάτου».

2015, 22 Μαρτίου. Ο Γουίλι είναι 21 ετών. Ο Χουάντσο 20. Ο Γουίλι έχει επιστρέψει στην Ρεάλ. Ο Χουάντσο παίζει στην Εστουντιάντες. Ο Γουίλι κερδίζει 80-75, παίζει εφτά λεπτά και βάζει τέσσερις πόντους. Ο Χουάντσο παίζει 36 λεπτά και έχει 16 πόντους και 14 ριμπάουντ.

2016, 7 Φεβρουαρίου. Ο Γουίλι είναι 22 ετών. Ο Χουάντσο 21. Ίδιες ομάδες, δεύτερος γύρος. Ο Γουίλι κερδίζει 97-79, παίζει δώδεκα λεπτά και πετυχαίνει έξι πόντους. Ο Χουάντσο παίζει 25 λεπτά και πετυχαίνει έντεκα πόντους.

Ο Γουίλι έχει γίνει ντραφτ στο ΝΒΑ από το 2015. Ο Χουάντσο αναδεικνύεται καλύτερος νέος παίκτης του ισπανικού πρωταθλήματος και φεύγει για να δοκιμάσει την τύχη του στην Αμερική!

Willy vs Juancho, take four!

2017, 10 Φεβρουαρίου. Στον πιο διάσημο κήπο της Νέας Υόρκης. Στο Madison Square Garden. Πόσο μεγάλη η διαδρομή… Στις κερκίδες ήταν όλοι: Η Μαργαρίτα Γκεουέρ, ο Γκιγιέρμο Ερνανγκόμεθ και η μικρή του αδερφή, Αντρέα. Στο γήπεδο, και πάλι οι δυο τους. Ο Γουίλι είναι 23 ετών. Ο Χουάντσο 21. Ο Γουίλι παίζει στους Νικς και σε οκτώ λεπτά θα πετύχει δώδεκα πόντους. Ο Χουάντσο παίζει στους Ντένβερ Νάγκετς και σε 16 λεπτά θα πετύχει οκτώ πόντους. Ο Χουάντσο θα κερδίσει 131-123. Ήταν η πρώτη φορά που κέρδιζε τον μεγάλο του αδερφό και ήταν λίγες μέρες μετά το ρεκόρ των 27 πόντων που είχε πετύχει στην πρώτη του χρονιά στο ΝΒΑ. Απέναντι στο Γκόλντεν Στέιτ, μάλιστα.

«Για να είμαι ειλικρινής, διαλέγω ως καλύτερη στιγμή τη νίκη επί του αδερφού μου! Ήταν ένα ξεχωριστό ματς. Η μητέρα μου ήταν εκεί, ο πατέρας μου ήταν εκεί, και η αδερφή μου. Εκείνη, να ξέρετε, είναι η πιο ταλαντούχα απ’ όλους μας, πέρα από το γεγονός ότι είναι η πριγκίπισσά μας. Το να παίζω στο Madison Square Garden και να συναντώ στο παρκέ τον αδερφό μου, είναι μια στιγμή που θα τη θυμάμαι για πάντα. Καλή και η εμφάνιση απέναντι στους Ουόριορς, αλλά σε συγκρίνεται με την ανάμνηση να κερδίζει τον αδερφό μου σε αγώνα ΝΒΑ. Έχουμε φάει και οι δύο πολλά σκατά και έχουμε ρίξει πολλή δουλειά στη σκιά για να φτάσουμε εδώ. Και φτάσαμε».

Hustle, η αληθινή ιστορία!

Ξεχάστε για λίγο την ταινία. Εκείνη ήταν περισσότερο προϊόν ανίας στη διάρκεια της καραντίνας, πίεσης από την αδερφή του να το κάνει και λιγότερο – δηλαδή καθόλου – διάθεση να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο. Ενδεχομένως ο Μπο Κρουζ να είναι πιο γνωστός από τον Χουάντσο, όμως ο Χουάντσο δεν πέρασε λιγότερα από τον Μπο για να τα καταφέρει. «Οι προπονήσεις στο ΝΒΑ δοκιμάζουν τα όριά σου, υπήρχαν στιγμές που δεν άντεχα άλλο – το σώμα μου δεν άντεχε άλλο, αλλά η καρδιά μου με πίεζε να συνεχίσω. Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές στη ζωή μου και ανακάλυψα ότι είναι εκπληκτικό το τι μαθαίνεις όταν βρίσκεσαι σε πίεση. Δεν ήξερα καν καλά τη γλώσσα, όταν πήγα. Ήταν 19 χρονών, δεν είχα κλείσει τα είκοσι και δεν με είχε ακούσει κανείς πριν! Με επέλεξαν στο νούμερο 15 στο ντραφτ και κανείς δεν ήξερε ποιος είμαι. Όλα άλλαξαν για μένα από εκείνο το σημείο και μετά. Πραγματοποίησα το όνειρό μου».

Το ΝΒΑ ήταν το παιδικό του όνειρο. Το να βρίσκεται στην Μαγιόρκα και να παίζει μονό, να τρέχει, να κάνει αμυντικά γλιστρήματα, να πηδάει, να καρφώνει με μπότες timberland που ζύγισαν δύο κιλά η καθεμία σίγουρα δεν ήταν. «Τα πόδια μου πρήστηκαν. Πονούσε όλο το σώμα μου και οι σκηνοθέτες δεν ήθελαν να το καταλάβουν. Ευτυχώς στο τέλος, μετά από πέντε μέρες γυρισμάτων το κατάλαβαν και άλλαξαν το σενάριο. Ήταν απάνθρωπο». Είπαμε, όμως. Ο Χουάντσο δεν ενδιαφερόταν και τόσο για τον Μπο – πέντε μήνες σερί απέρριπτε την ιδέα του να παίξει στην ταινία και όταν τη δέχτηκε, απαίτησε 24ωρο γυμναστήριο και γήπεδο διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή. Πρώτα η προπόνηση, μετά το γύρισμα.

Ήταν αρχή του ότι θα τα κατάφερνε. Από τις πρώτες του τρεις μέρες στο ΝΒΑ, όταν στο τριήμερο σεμινάριο ενημέρωσης νέων παικτών έμαθε για όλα όσα μπορούν να πάνε στραβά: Τζόγος, γυναίκες, χρεοκοπία, εκβιασμοί. Ο Χουάντσο ήθελε να μείνει στον μαγικό κόσμο, να μπορεί να απολαμβάνει τη μαγεία του, χωρίς όλα εκείνα που λειτουργούν ως περισπασμοί. «Όταν ήμουν στην Ισπανία ξυπνούσα στις 3 το πρωί για να δω παιχνίδι. Ούτε καν το σκεφτόμουν. Και τώρα είμαι εδώ ανάμεσά τους. Απέναντι στον Λεμπρόν Τζέιμς, τον Κέβιν Ντουράντ, τον Κάιρι Ίρβινγκ, τον Καρμέλο, τον ΝτεΆντρε Τζόρνταν, αλλά και τον Γιόκιτς». Το είχε πει για τον «Τζόκερ» πριν να είναι της μόδας, μαζί άλλωστε έκαναν πλάκες στα αποδυτήρια. Ο Χουάντσο, ο οποίος δηλώνει λάτρης του showtime του Μάτζικ Τζόνσον, θαυμάζει τον Ντιρκ Νοβίτσκι και είχε πάρει (σκληρά) το μάθημά του στο πόσο trash talking μπορεί να κάνει στο ματς από τον Τάισον Τσάντλερ (σ.σ. «μου είπε «ρε χαμένε σε ποιον νομίζεις ότι μιλάς» και πήγα και κρύφτηκα στον πάγκο») δεν κατάφερε ποτέ να καθιερωθεί όσο και όπως θα ήθελε στο ΝΒΑ. Ποτέ δεν τον πείραξε και ποτέ δεν τα παράτησε.

«Πάντα προσπαθώ να είμαι προετοιμασμένος για την ευκαιρία που θα μου δοθεί και ποτέ δεν πρόκειται να πετάξω λευκή πετσέτα. Πραγματοποιώ ένα όνειρό μου και δουλεύω σκληρά για να είμαι εδώ. Ξυπνάω κάθε μέρα προσπαθώντας να είμαι καλύτερος παίκτης, να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Την ημέρα που δε θα έχω αυτό το κίνητρο και αυτό το συναίσθημα, θα αποσυρθώ».

Πριν αποσυρθεί – για να γίνει δάσκαλος - κι αφού ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι τα λεφτά πια το κίνητρό του, αφού κατάφερε και έβγαλε αρκετά, υπάρχουν κάποιες δουλειές που έχει αφήσει στη μέση.

Willy vs Juancho, take one!

2008, (ας πούμε) 27 Ιανουαρίου… Ο Γουίλι είναι 14 ετών. Ο Χουάντσο είναι 13. Δεν παίζουν πια ποδόσφαιρο, το οποίο ήταν το άθλημα που προτίμησαν στην αρχή. Παραήταν ψηλοί για να συνεχίσουν. Δεν υπάρχει γήπεδο, δεν υπάρχουν θεατές. «Μερικές φορές με κερδίζει, μερικές φορές κερδίζω εγώ. Συνήθως, όμως, κλέβει, σουτάρει μόνο τρίποντα και όταν πάω κοντά στο καλάθι μου κάνει συνέχεια φάουλ και λέει ότι δεν είναι». Ο Γουίλι είναι γκρινιάρης. «Όταν παίρνει τη μπάλα στο post πρέπει να μη δεχτώ καλάθι για να μπορώ μετά να του το χτυπάω. Το μπάσκετ είναι άθλημα επαφής, αν θέλει ας κάνει τα παράπονά του στον διαιτητή. Αλλά αφού δεν έχουμε, δεν υπάρχει κανείς για να σφυρίξει». Ο Χουάντσο είναι εριστικός.

Σε κάνει λίγο να ανυπομονείς, έτσι δεν είναι;

Willy vs Juancho, take five!

2023, 3 Νοεμβρίου στην Βαρκελώνη… Ο Γουίλι θα είναι 29 ετών. Ο Χουάντσο 28.