FIBA για Χουάντσο: «Κάθε φίλαθλος του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή»…

Ο Ισπανός φόργουορντ έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιο του, και πλέον απομένει το τυπικό της ανακοίνωσης για να επισημοποιηθεί η νέα «βόμβα» του Τριφυλλιού.

Η νέα κίνηση του Παναθηναϊκού, όπως ήταν φυσικό προκάλεσε θόρυβο, αφού οι «πράσινοι» αποκτούν τον MVP του τελικού του Eurobasket 2022, με τον λογαριασμού του FIBA Eurobasket, να σχολιάζει την κίνηση του Τριφυλλιού.

«Κάθε φίλαθλος του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή», ανέφερε το σχόλιο που συνοδεύονταν από video του συγκινημένου Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με το βραβείο του MVP στα χέρια του από τον περσινό τελικό του Eurobasket.

Every Panathinaikos fan right now 🥹☘️ pic.twitter.com/AZgTN3SULi