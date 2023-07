«Στο στόχαστρο της Παρτιζάν ο Λαπροβίτολα»

Όπως αναφέρει ο Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι του Sportando, η Παρτιζάν και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στον Αργεντίνο άσο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος ωστόσο δεσμεύεται με συμβόλαιο.

Οι κινήσεις της σερβικής ομάδας και οι διαθέσεις της δείχνουν τη δυναμική της στο φετινό μεταγραφικό παζάρι, με το όνομα του Λαπροβίτολα να φανερώνει αυτή την πτυχή.

Ήδη, η Παρτιζάν προκάλεσε μεγάλο θόρυβο καταφέρνοντας να κρατήσει τον Κέβιν Πάντερ, ο οποίος ήταν σχεδόν… κλεισμένος στην Μπαρτσελόνα, ενώ έφτασε πολύ κοντά και στην απόκτηση του Νίκολα Μίροτιτς.

🚨🏀 Mirotic said no, but will another Barcelona star join Partizan? Coach Željko Obradović is now targeting Barcelona point guard Nicolás Laprovíttola (B92) pic.twitter.com/NcjblYVqSR