Πιστός στην Ελλάδα ο Μάτζικ! Ξανά για διακοπές στη χώρα μας (pic)

Ο 64χρονος θρύλος των Λέικερς μαζί με την οικογένειά του θα βρίσκεται ξανά στην Ελλάδα για διακοπές, όπως έχει κάνει και τα τελευταία χρόνια.

Πέρσι ο μάγος των ασίστ είχε επισκεφθεί με τη σύζυγό του την Ακρόπολη, τον ισθμό της Κορίνθου και τη Σαντορίνη μεταξύ άλλων, δηλώνοντας γοητευμένος, ενώ το καλοκαίρι του 2021 ήταν στα νησιά του Ιονίου.

Έτσι και φέτος ο Μάτζικ, όπως αναφέρει μέσω των social media του, θα είναι και πάλι στην Ελλάδα με το υπερπολυτελές γιοτ του! Μάλιστα όλη η οικογένεια Τζόνσον φοράει μπλουζάκια Ουάσινγκτον Κομάντερς, ομάδα του NFL στην οποία μπήκε πρόσφατα ως συνιδιοκτήτης ο Μάτζικ.

My family and I rocking our new Commanders swag on the yacht today in Greece! pic.twitter.com/gVGzr7CHYo